Vai a 28 o total de cidades afetadas pela chuva em SC Subiu para 28 o número de cidades afetadas pelas enxurradas e vendavais que atingiram ontem Santa Catarina, de acordo com o relatório do Departamento Estadual de Defesa Civil (DEDC). No Estado, 90 mil foram atingidos pelas chuvas. Há 659 pessoas desalojadas - aquelas que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e 182 desabrigadas - aquelas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos. Um homem de 76 anos está desaparecido.