Vai a 3 o total de terminais de ônibus fechados em SP Chega a três o número de terminais de ônibus fechados hoje na capital paulista. São eles: Cachoeirinha e Casa Verde, na zona norte, e Lapa, na zona oeste. A São Paulo Transporte S.A. (SPTrans) informou que, apesar do fechamento, os usuários não foram afetados, porque todas as linhas operam do lado de fora dos terminais.