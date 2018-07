Vai a 36 total de casos de gripe suína no Brasil O Ministério da Saúde confirmou na tarde de hoje mais um caso de influenza A (H1N1), a gripe suína, no Estado do Rio de Janeiro. Com isso, chegam a 36 os casos confirmados no País. De acordo com o ministério, o paciente apresentou os sintomas da doença após retornar de viagem ao Canadá. Ele está em isolamento domiciliar e passa bem. Pessoas que tiveram contato próximo com o paciente estão em monitoramento.