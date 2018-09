Vai a 37 o total de feridos em acidente em Niterói

Informações iniciais apontam que o motorista de um ônibus perdeu o controle da direção e invadiu um ponto de ônibus. Em seguida, houve uma colisão com outro ônibus e uma van. As vítimas foram levadas para os hospitais Azevedo Lima e Alberto Torres. O Corpo de Bombeiros afirmou que algumas estão em estado grave. O tráfego ficou interditado no local até, aproximadamente, as 11 horas. A polícia realizou perícia no local. A causa do acidente é investigada.