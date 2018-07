Vai a 40 total de municípios em emergência no RS Subiu para 40 o total de municípios em situação de emergência no Rio Grande do Sul, de acordo com o balanço divulgado hoje pela Defesa Civil. As últimas quatro prefeituras que usaram esse recurso foram Santa Rosa, Mato Queimado, Boqueirão do Leão e Rosário do Sul. O Estado gaúcho contabiliza 7 mortes em razão das chuvas.