Vai a 42 o total de feridos em colisão de trens em SP Subiu para 42 o número de pessoas feridas após duas composições da Linha 7 - Rubi, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), colidirem hoje na Estação Palmeiras/Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região pelas viaturas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e da própria CPTM. Do total de feridos, 24 já foram liberados e os demais passam por atendimento médico.