Vai a 43 total de mortos em naufrágio no Amazonas As equipes que atuam no resgate de passageiros mortos no naufrágio do barco Comandante Sales 2008, no interior do Amazonas, encontraram hoje mais oito corpos. Com isso, subiu para 43 o número de vítimas do acidente. No início da manhã, com o resgate de mais um corpo, haviam sido confirmadas 35 mortes. De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Antônio Dias, entre os nove corpos encontrados hoje havia um homem e uma mulher que estavam juntos e foram achados a pelo menos 20 quilômetros de distância do local do acidente. Ao todo, seis homens e três mulheres foram encontrados só na manhã de hoje. Segundo o coronel Antônio Dias, os corpos estão sendo levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Manaus para reconhecimento de familiares. O prefeito de Manacapuru, Washington Régis, acredita que o número total de vítimas do acidente deverá chegar a 50. Pelo menos dez pessoas continuam desaparecidas.