Vai a 5 total de mortos após transferência de hospital Subiu para cinco o número de pacientes mortos após transferência, realizada ontem, do Hospital Estadual Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, durante um princípio de incêndio causado por um curto circuito. Três faleceram hoje. Os pacientes já estavam com um quadro grave mesmo antes do incidente, que não teve, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, relação com as mortes.