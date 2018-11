De acordo com o Corpo de Bombeiros, a cidade do Rio lidera o número de mortes e feridos, com 28 e 57, respectivamente. Em seguida vem a cidade de Niterói, com nove mortos e 19 feridos. São Gonçalo, Nilópolis e Paracambi registram uma morte cada município. As localidades das outras 14 mortes ainda não foram divulgadas.