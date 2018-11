Vai a 6 total de mortos em ação da PM em morro do Rio Seis homens morreram durante uma operação para encontrar os assassinos de um policial militar no Morro da Pedreira, em Costa Barros, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo os agentes que participaram da ação, os mortos eram traficantes, baleados em trocas de tiros com a polícia. As vítimas chegaram a ser encaminhadas ao Hospital Estadual Carlos Chagas, também na zona norte, mas não sobreviveram.