Vai a 6 total de mortos em acidente em Bandeirante-MS Foram identificadas hoje as vitimas fatais do acidente ocorrido no final da noite de ontem na chamada rodovia da morte, a BR-163 no trecho entre Campo Grande e a cidade de Bandeirante, em Mato Grosso do Sul. O ônibus da Viação Queiroz bateu de frente com o caminhão Mercedes Benz. Quatro pessoas morreram no local. O condutor do caminhão, Ademir Oliveira Lima, 35 anos, nada sofreu. Faleceram o motorista do ônibus José Roberto de Oliveira, de 47 anos e os passageiros Flavia Barbosa Abreu, de 30 anos, Valdecir Aparecido Merino, de 41 anos e Joaquim Marino Rodrigues dos Santos, de 51 anos. Todos estavam no ônibus que seguia de Costa Rica a Campo Grande. Segundo a PRF, o caminhão ficou desgovernado quando o pino que prendia a carroceria do veículo se soltou. Ficaram gravemente feridos, Maria Cleide Chaves, de 69 anos, Celso Alves, de 23 anos, Valdemar José Machado, de 61 anos, Akio Nakamura, de 60 anos e Carlos Alberto dos Santos, de 31 anos. Outros oito passageiros tiveram ferimentos leves, foram atendidos em um posto de saúde de Campo Grande e liberados.