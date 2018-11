Vai a 6 total de mortos por acidente com barragem no PI A Polícia Militar do Piauí informou no começo da noite que foi encontrado o corpo de mais uma vítima da inundação provocada pelo rompimento da Barragem de Algodões I, em Cocal. Segundo a PM, foi resgatado o corpo da menina Maria Andreina Pereira, de 6 anos, na localidade de Franco. Com isso, sobe para seis o número de mortos na região da barragem, que se rompeu na manhã de ontem. A criança era uma das pessoas que estavam oficialmente desaparecidas. A lista agora cai para três.