Vai a 9 total de mortes provocadas pelas chuvas no MA Subiu para nove o número de mortes devido às enchentes no Maranhão, após os bombeiros localizarem, na tarde de ontem, o corpo de uma mulher que havia desaparecido em Trizidela do Vale, na região central do Estado. Esta era a segunda vítima que estava desaparecida desde o último domingo, depois de a canoa em que ela estava virar no Rio Mearim, em Trizidela do Vale, segundo a Defesa Civil Estadual. O corpo de um homem de 52 anos, que também estava na canoa, foi encontrado na tarde de segunda-feira.