Vai a Miami fazer compras? Saiba onde encontrar os melhores preços

Miami já foi chamada de brega, capital da América Latina e até Broadway do futuro. Mas sua identidade mais forte sempre foi a de capital das compras, onde se encontra o Sawgrass Mills, o maior outlet dos Estados Unidos, com preços reduzidos em até 50 % e, às vezes, mais.

O Sawgrass Mills tem mais de 350 lojas, todas ponta de estoque, entre elas a Nike, Adidas, Forever 21, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gap e Polo, assim como Bed, Bath & Beyond e Super Target para compras de casa, e muito mais. Para quem vem fazer o enxoval do bebê, tem a Osh Kosh B'Gosh e a Carter's.

É um shopping gigante, onde passar o dia inteiro é um prazer. A área mais cobiçada por muitos brasileiros se chama The Colonnade, só de lojas de grife, como a Burberry, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Prada, Salvatore Ferragamo, St. John, a loja de departamento Neiman Marcus, e muitas outras. A ala está passando por uma reforma para receber 30 estabelecimentos de luxo.

Direto de Miami conversou com a "personal shopper", Andréa Felizardo, que presta serviço de compras personalizadas e tem uma extensa clientela de brasileiros que vem para Miami justamente em busca de liquidações e precisa de alguém que não só leve até os shoppings, mas também possa orientar sobre preços e estilo. Para ela, "o Sawgrass é o mais completo. 'Lá, todo mundo fala português', diz.

Mas para quem não tem muito tempo na cidade (o Sawgrass fica um pouco afastado, de 40 minutos a 1 hora, de pontos principais como South Beach) ou tem interesses definidos, Andréa tem outras cinco recomendações para boas compras com bons preços:

1. Ross Dress for Less ("vestir por menos") é uma loja popular, mas com roupas de várias marcas, inclusive Calvin Klein, Donna Karan, Polo Ralph Lauren e muitas outras. Só ir com tempo para olhar todas as araras, diz Andréa. "Tem que saber encontrar. Tem muita roupa de marca se tiver paciência para procurar". Para mais informações e localizar a loja mais próxima, visite: www.rossstores.com.

2. Saks Fifth Avenue OFF 5TH é a ponta de estoque da tradicional e luxuosa loja que abriu originalmente em Herald Square, Nova York, no inicio do século passado. Tem várias filiais no Sul da Flórida, inclusive no Sawgrass. Recentemente, abriu uma perto do Shopping Aventura, no Plaza Town Center , um local que está ficando cada vez mais badalado e onde tem também outras boutiques de roupas e acessórios para casa, um grande supermercado e o Novecento 900, um restaurante argentino muito agradável. Na Saks OFF 5TH, encontramos bolsas de grife, lenços de seda, bijuterias, acessórios, roupa feminina e masculina, tudo com descontos inacreditáveis. Endereço: 18701 Biscayne Blvd, Aventura, FL 33180.

3. O Aventura Mall é um dos shoppings favoritos dos brasileiros, tanto que em alguns restaurantes a sugestão de valor da caixinha na nota vem primeiro em inglês, segundo em português e, por último, em espanhol. Não é um outlet e tem que saber buscar promoções dentro das lojas, diz Andréa. É similar ao Iguatemi de São Paulo. Lá tem a Victoria's Secret, Apple, lojas de departamento como a Bloomingdales, Macy's, JCPenney, e também muitas lojas de grife que saíram do luxuoso Bal Harbour, incluindo Cartier e Louis Vuitton, e muitas outras. Para ver a lista completa das lojas e o horário de funcionamento, visite o site: www.aventuramall.com.

4. Para eletrônicos, muitos acabam na conhecida Best Buy, mas Andréa recomenda a BrandsMart USA, com promoções ainda maiores. Há computadores, aparelhos de som, televisão e descontos até para produtos da Apple, o que é raro. E, para quem está montando a casa, tem eletrodomésticos, geladeiras, fogão, e muito mais. "É um mundo", diz Andréa. Para localizar a loja mais próxima e o horário de funcionamento, visite: www.brandsmartusa.com.

5. Para finalizar, a "personal shopper" diz que não poderia deixar de mencionar a Target, que também tem várias lojas espalhadas pela cidade. É uma loja popular que vende roupa, brinquedo de criança, carrinhos de bebê, eletrônicos, produtos de limpeza e tudo para montar uma casa com preços bons: panelas, eletrodomésticos, roupa de cama e banho, toalhas de mesa, tapetes, etc. Para localizar a loja mais próxima e horário de funcionamento, visite: www.target.com.

Para entrar em contato, obter outras dicas com Andréa Felizardo ou contratar seus serviços, ligue no telefone em Miami (786) 586-6954 ou mande e-mail para andreacfelizardo@gmail.com.

Twitter: @chrisdelboni