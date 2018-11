Vai a sete o número de vítimas do naufrágio no Paranoá A equipe de buscas localizou mais um corpo na tarde de hoje, após o naufrágio do barco Imagination no Lago Paranoá, em Brasília. Segundo os bombeiros, ele foi encontrado por volta de 17h. Às 17h30, o resgate ainda não havia sido concluído. O corpo é de uma mulher adulta, porém a identificação ainda não foi realizada.