Vai a três total de mortes no Vigário Geral-RJ Subiu para pelo menos três o número de pessoas mortas em confrontos iniciados na noite de ontem na guerra pelo controle de pontos de venda de drogas na favela de Vigário Geral, na zona norte do Rio. Pelo menos quatro pessoas foram feridas a bala. De acordo com informações dos moradores, traficantes da facção criminosa Comando Vermelho tentam retomar o controle da favela, agora dominada pela quadrilha intitulada Terceiro Comando Puro (TCP). A troca de tiros foi intensa durante toda a noite. A Polícia Militar cercou o local e conseguiu entrar na comunidade apenas hoje de manhã, com 100 homens. O tráfego de veículos na Linha Vermelha, via expressa que liga o centro à Baixada Fluminense, foi interrompido durante vinte minutos e a circulação de trens voltou a ser normalizada apenas após o controle da comunidade pela polícia. Entre os mortos estariam dois supostos criminosos e um taxista morador da favela que foi baleado em casa. Outras quatro pessoas permanecem internadas no Hospital Getúlio Vargas.