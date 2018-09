Vai que é sua, Kadafinho!

Difícil saber qual dos filhos de Muamar Kadafi faria mais jus à alcunha de "cachorro louco" do pai. O quarto da linhagem, Hannibal, é forte concorrente. Quando não está aterrorizando parisienses apostando rachas consigo mesmo na Champs-Elysées, acumula processos por espancar funcionários nos hotéis em que se hospeda. A dupla Mohamed e Mutassim também é notável. Os dois irmãos viviam em pé de guerra pelo controle da fábrica de Coca-Cola da Líbia, até que em dezembro de 2005 Mutassim cercou a empresa com os tanques do pai e encerrou a questão.

Diante das excentricidades dos irmãos, talvez as arruaças de Saadi em casas noturnas na Europa, as contas de hotel não pagas ( 392 mil) e a colisão com um iate de 40 metros num pier na Riviera italiana passassem despercebidos pelo pai. Mas não. Despachos da embaixada americana em Tripoli revelados pelo WikiLeaks sugerem que o filho problema para Kadafi era mesmo o seu terceiro mais velho, Saadi. Num e-mail de 2009, um diplomata escreve: "O ambicioso e caro projeto (de Saadi) de criar uma zona de livre comércio na cidade de Zuwara é um pequeno preço para Kadafi se ajudar a ocupar a mente do notoriamente malcomportado Saadi, que tem reputação de abuso de drogas e álcool, festas em excesso e viagens para o exterior contra a vontade do pai".

Aos 38 anos e depois de uma tosca carreira de jogador de futebol, Saadi vinha atuando no setor imobiliário e exigia ser chamado de "engenheiro Saadi", para não deixar barato para o irmão "doutor Mutassim".

O sonho de Saadi de ser jogador se mostrou catastrófico para o futebol líbio e levou à politização do esporte no país. Para que o filho pudesse jogar, Kadafi comprou o Al-Ahly Trípoli, cujo principal adversário é o Al-Ahly Benghazi. Ambos disputam o nome "nacional". Torcedores do Benghazi reclamam que, com Saadi no comando da Federação Líbia de Futebol e na posição de capitão do Trípoli, o campeonato nacional estava decidido antes de começar.

No verão de 2000, os jogadores do Al-Ahly Benghazi abandonaram uma partida convencidos de que o juiz fora comprado e só voltaram a campo depois de uma dura dos seguranças de Saadi nos vestiários. Em 20 de julho de 2000, foi a vez de os torcedores se rebelarem e invadirem o gramado, arrastando um jumento vestido com a camisa que levava o nome de Saadi. A piada custou caro a três torcedores, imediatamente condenados à morte. A sentença nunca foi executada, mas um deles se suicidou na prisão. Kadafi pai mandou derrubar o estádio do Benghazi e contratou moradores da cidade para aplaudir enquanto as instalações vinham abaixo.

Tendo sepultado o futebol nacional, Saadi partiu para fazer estrago na Série A italiana. Será sempre lembrado como o primeiro atacante líbio a não jogar na Europa. Ele entrou para o Perugia em 2003, mas o obstinado técnico Serse Cosmi recusava-se a escalá-lo. Foi necessária a pressão do premiê italiano em cima do dono do clube, Luciano Gaucci: "Berlusconi me ligou e disse que ter Kadafi no time estava ajudando a construir uma relação melhor com a Líbia. Se ele joga mal, tanto faz". Ainda assim, o telefonema só garantiu a Saadi vaga no banco de reserva, e por um jogo. Em outubro do mesmo ano, o líbio foi pego em exame antidoping e suspenso. Nos quatro anos no circuito italiano, suas estatísticas somam o seguinte: uma aparição de 15 minutos pelo Udinese contra o Juventus, um chute a gol e oito toques na bola. Dizem que na carreira toda fez cinco gols, todos por times líbios, mas há quem duvide que tenham sido tantos.

Em 2003, Saadi veio ao Brasil para um amistoso contra o São Paulo, no Morumbi, que terminou 1 a 1 por cortesia com os visitantes. O atacante Antônio de Oliveira Filho, o Careca, a pedido do próprio Saadi, que o admirava, estava presente naquele dia e assim define, com esforço diplomático, a habilidade do craque líbio: "É... ele até tinha uma noção. Não era nada, assim, especiaaaal, mas era um cara bem simpático".

No último domingo Saadi fugiu para o Níger, onde está sob custódia. Para a CNN, disse que não foi fuga e sim "missão humanitária" para ajudar refugiados líbios. Na sexta o país africano comunicou que não vai extraditá-lo. Há meses ele se esforça para desvincular sua imagem da família, especialmente do pai e do irmão, Saif al-Islam, que diz não ver há dois meses. No dia 31 de agosto, enquanto Saif dava falava para a TV Al-Ray - " Matem os traidores" -, Saadi dizia ao Al-Arabiya: "Não há problema em que os rebeldes estejam no poder, são nossos irmãos".

Na fuga para Bani Walid, com a tomada de Trípoli, Saadi deixou para trás uma mansão prontamente saqueada pelos rebeldes. Encontraram ali um livro de autoajuda para ser um profissional de sucesso, um Lamborghini branco, uma escova de dentes com cabo de ouro e um DVD pornô gay. Há versões de que o vídeo tenha sido plantado para ridicularizar Saadi, cuja bissexualidade - ele é casado com a filha de um alto funcionário do governo - é motivo de fofoca entre os líbios há tempos.

Em fevereiro, o ex-jogador do Al-Alhy Tripoli Reda Thawargi, preso por dois anos por ter recusado os avanços de Saadi, foi solto e deu uma entrevista para o tabloide vritânico The Mirror. "Quando o levante começou, Saadi me pediu para ir à TV apoiá-lo com minha fama. Recusei e tive que me esconder. Se você encontrá-lo me avisa. Quero ser o primeiro a dar um soco na cara dele."