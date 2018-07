Vai-Vai celebra o vinho na passarela do samba em SP Quarta escola a desfilar na primeira noite do carnaval de São Paulo, a Vai-Vai homenageará nesta noite o vinho, bebida que se tornou tradicional nas mais importantes celebrações do homem ao longo de sua história. Com o enredo "Sangue da Terra, Videira da Vida, Um brinde de Amor, Em plena Avenida! - Vinhos do Brasil", a escola do bairro da Bela Vista, na zona central de São Paulo, pretende sacudir o Anhembi e conquistar o 15º título de campeã do Grupo Especial.