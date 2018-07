Vai-Vai completa 85 anos e homenageia Elis Regina No ano em que completa 85 anos de fundação, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Vai-Vai faz uma homenagem à cantora Elis Regina com o enredo "Simplesmente Elis: A fábula de uma voz na transversal do tempo". Elis era gaúcha, mas frequentava o bairro da Bela Vista, berço da Vai-Vai. A cantora, inclusive, gravou "Marambaia", uma canção de Henrique Felipe da Costa, o Henricão, um dos fundadores da agremiação.