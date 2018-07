Vai-Vai corre no fim da festa do vinho com cheiro de uva

A comissão de frente fez uma performance teatral da transformação de água em vinho, episódio bíblico em que Jesus Cristo fez o milagre em uma festa de casamento. As mulheres representaram a água, e os homens, o vinho. Em harmonia com a comissão, o carro abre-alas exibiu uma enorme ânfora decorada com 8 mil uvas de isopor.

A surpresa veio com o segundo carro alegórico, em que uma arca de Noé exalava cheiro de uva, perfumando o sambódromo. Rainhas e princesas da Festa da Uva de Caxias do Sul, evento tradicional do Rio Grande do Sul, estavam no carro que destacou Baco, o deus do vinho, pisando em frutas de verdade. Balões da cor vinho também foram soltos na avenida pelo carro.

A bateria de Mestre Tadeu representou no desfile os sommeliers, especialistas em vinhos. O maestro João Carlos Martins esteve à frente da bateria da escola. Ele foi o homenageado da Vai-Vai em 2011, ano em que a escola do Bixiga, bairro da boemia no centro de São Paulo, levou seu último título.

A modelo e apresentadora Ana Hickmann, madrinha da escola fundada em 1930, disse neste sábado que fez questão de desfilar no chão porque a emoção é maior. É o terceiro ano que defende a escola paulistana. A fantasia da modelo também simbolizou a transformação da água em vinho.