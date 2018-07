Vai-Vai se prepara para desfile sob frio e gritaria Mais do que ansiedade para o desfile, a atriz Adriana Lessa esperava o início do esquenta da Vai-Vai para espantar o frio que acompanha a chuva nesta primeira noite do Grupo Especial do carnaval paulistano. "A chuva não tem problema, mas o vento gelado...", disse a atriz. Adriana vai desfilar como representante dos negros alforriados mencionados no samba-enredo "Nas chamas da Vai-Vai, 50 anos de Paulínia".