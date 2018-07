Vaias a obra sobre nazismo ocultam culpa coletiva alemã

Jud Suss - Rise and Fall tem algo a ver com Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino, com aquele filme de propaganda cuja première parisiense vira pretexto para que o sargento Aldo (Brad Pitt) e sua trupe de basterds acertem contas com o nazismo (e o próprio Hitler). Mas, se Roehler teve algum modelo para fazer seu filme, não foi Tarantino mas talvez Mephisto, de Istvan Szabo, sobre ator (interpretado por Klaus Maria Brandauer) que se vendia ao Diabo, personificado pelo nazismo. Em 1939, outro ator, Ferdinand Marian, aceita ser o protagonista desse filme de propaganda do regime. No pós nazismo, Marian foi execrado por ter se prestado ao papel do judeu Suss. Não que Roehler o absolva, mas ele também não quer transformar Marian num bode expiatório. Se existe uma culpa, ela é coletiva.

Por polêmico, ou discutível que seja, Jud Suss - Rise and Fall dialoga com uma ficção israelense exibida no Panorama Especial. A Film Infinished, de Yael Hersonski, mostra uma equipe alemã que realiza um falso documentário para alimentar o ódio aos judeus - como O Judeu Suss. A ideia é que os judeus são usurários até entre si, no gueto, e alguns vivem bem, explorando os outros. Como tendência, são filmes interessantes (e o israelense é melhor). Discutem a manipulação da realidade pela propaganda e trabalham no fio da navalha do documentário e da ficção.