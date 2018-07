Valcke elogia Mineirão e diz que falhas na reabertura foram 'positivas'

"Algumas pessoas criticaram a operação do jogo de abertura, mas é absolutamente normal enfrentar desafios. Mais do que isso, problemas são bons para que tenhamos tempo para corrigi-los. O que foi visto por muitos como negativo, para a Fifa é encarado de maneira positiva", disse Valcke a jornalistas.

"Expressamos nossa preocupação quando o estádio não fica pronto a tempo de receber eventos-teste. Belo Horizonte foi perfeita e estamos satisfeitos por ter tantos eventos-teste", acrescentou o dirigente, segundo o site da Fifa.

O Mineirão foi o segundo estádio a ficar pronto para a Copa das Confederações, que acontece de 15 a 30 de junho, e para a Copa do Mundo de 2014 -- o primeiro foi o Castelão, em Fortaleza.

Após a reinauguração, em 21 de dezembro, o estádio teve sua primeira partida em 3 de fevereiro, com o clássico Cruzeiro x Atlético-MG. Neste jogo, aconteceram problemas de acesso, no estacionamento, nos bares e até falta de água, o que levou o governo de Minas Gerais a multar a empresa responsável pela operação do estádio em 1 milhão de reais.

As outras quatro arenas que receberão partidas da Copa das Confederações --nas cidades de Brasília, Recife, Rio de Janeiro e Salvador-- serão entregues à Fifa até maio, com atraso em relação ao prazo acertado inicialmente com a entidade que controla o futebol mundial, de dezembro de 2012.

O Mineirão já sediou três jogos do Campeonato Mineiro e receberá a partida amistosa entre Brasil e Chile, em 24 de abril.

Valcke explicou em visita a Belo Horizonte que as "chaves" dos estádios são entregues à Fifa e ao Comitê Organizador Local (COL) 15 dias úteis antes do início do evento.

"Durante esse período, nossas equipes operacionais assumem o espaço, e contamos com o apoio do operador do estádio em algumas áreas diretamente ligadas à rotina do espaço, como manutenção e limpeza, por exemplo", disse o secretário-geral da Fifa, que realizou a inspeção acompanhado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e do ex-atacante Ronaldo, integrante do COL.

MOBILIDADE URBANA

Na terça-feira, quando visitou e elogiou os preparativos de Recife, Valcke disse que o Maracanã é o estádio que mais preocupa a Fifa. O dirigente estará na quinta-feira no Rio de Janeiro. Uma visita de uma comitiva da Fifa ao estádio nesta quarta foi cancelada devido ao alagamento provocado pela chuva da noite passada.

Diferentemente de outras cidades, que contam com atrasos nas obras de seus estádios e na infraestrutura, Belo Horizonte foi elogiada pelo ministro por cumprir os prazos.

"Belo Horizonte também mantém em dia o calendário de entrega das obras de mobilidade urbana, todas previstas para o ano de 2013. Diante disso, nos resta cumprimentar o governo de Minas Gerais e a prefeitura de Belo Horizonte pelo trabalho", afirmou Rebelo.

Ronaldo relembrou o início de sua carreira no Cruzeiro e exaltou as qualidades do estádio.

"É com muita honra e alegria que volto ao Mineirão e encontro esse estádio lindo e maravilhoso, que me traz tantas lembranças da época do Cruzeiro e do início da minha carreira. Aqui também tenho uma história com a seleção brasileira, marcando três gols em cima dos argentinos", disse ele, sobre jogo de 2004, vencido pelo Brasil por 3 x 1.

