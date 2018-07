Vale: 30 trens deixaram de circular após invasão em MG Cerca de 300 manifestantes invadiram a linha da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), no km 339 da ferrovia, na zona rural de Governador Valadares (MG), segundo nota divulgada pela Vale. Até por volta das 11 horas, informa a nota, cerca de 30 trens de carga deixaram de circular, "comprometendo" o transporte de minério e de cargas de empresas que são atendidas pela Vale. "Novamente, mais de mil pessoas que usam o trem de passageiros da EFVM serão prejudicadas por causa de invasões." A empresa afirma que o grupo chegou ao local por volta das 6 horas, em dez ônibus. A Polícia Militar foi "imediatamente acionada" e encontra-se no local, segundo Vale. Trata-se da 15.ª invasão à Vale, destacou a empresa, que disse considerar as ações "criminosas". "A empresa adotará todas as medidas judiciais cabíveis, inclusive na esfera criminal, para restabelecer, com urgência, o tráfego ferroviário na região."