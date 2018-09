Vale a pena: como viajar para uma corrida da Fórmula 1

Confira 6 dos 19 que serão sede dos GPs de Fórmula 1 deste ano - a primeira prova ocorre no domingo, em Melbourne. Eles sabem muito bem como receber e agradar aos visitantes.

1 - Valência, Espanha

Em Cheste, a 20 km da cidade de Valência , o autódromo conta com uma área vip de 70 metros quadrados logo acima dos boxes, de onde se tem uma vista plena de todo o circuito. Também criou um programa de visitas escolares.

2 - Montecarlo, Mônaco

No GP mais glamouroso da Fórmula 1, a disputa é realizada nas sinuosas e estreitas ruas do Principado . Frequentado por ricaços e estrelas, há sempre como agendar transfers (com helicópteros) e recepção cinco-estrelas.

3 - Monza, Itália

É um dos circuitos mais tradicionais e um dos poucos que oferecem a chance de pilotar um Fórmula 3000 (ou Nissan) e, em seguida, cair na pista com um carro da Fórmula 1 (preço sob consulta ). Fica aberto para visitas o ano todo.

4 - Silverstone, Inglaterra

É famoso por ter abrigado o 1.º Grand Prix da Fórmula 1 , em 1950. Dentre os tours turísticos, alguns para lá de especiais: dê voltas pilotando uma Ferrari (225 libras) ou faça o circuito todo a bordo de um Audi TT (720 libras).

5 - Yas Marina, Abu Dabi

Inaugurado em 2009, o suntuoso projeto é um dos destaques da Ilha Yas . Inclui hotel cujas instalações se fundem com a pista e torre de 60 m com vista privilegiada. Sem falar no Parque da Ferrari, logo ali do lado.

6 - Nürburgring, Alemanha

Um dos circuitos mais conhecidos, fica na cidade de Nürburg , perto de Frankfurt e de Colônia. Ali, há como experimentar a pista usando seu próprio carro (ou moto) - uma volta custa 24 e quatro, 89.

