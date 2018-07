Vale adia expansão em Moçambique após declarar força maior

A entrada em operação do projeto Moatize II, que estava previsto para o segundo semestre de 2014, passou para segundo semestre de 2015, mostra o relatório da Vale com resultados do quarto trimestre de 2012.

"Para alinhar o planejamento de mina e da logística em Moçambique, juntamente com a otimização do perfil de desembolsos de caixa programado, decidimos adiar a data de start-up de Moatize II para 2S15", citou a mineradora.

Já o projeto de infraestrutura Corredor Nacala, que conecta a mina de Moatize a um terminal marítimo com capacidade para 18 milhões de toneladas anuais, com investimentos de 4,4 bilhões de dólares, tem previsão de entrar em operação no segundo semestre de 2014.

A mineradora anunciou em 18 de fevereiro força maior em embarques de carvão em Moçambique, devido a problemas operacionais causados pelas fortes chuvas no país.

Fortes chuvas no início de fevereiro interromperam as operações da ferrovia que escoa a produção da Vale na província de Tete, no país africano.

(Reportagem de Sabrina Lorenzi; edição de Roberto Samora)