Vale aguarda negociações da ThyssenKrupp por fatia da CSA, diz CEO A Vale vai aguardar as negociações da ThyssenKrupp com potenciais compradores de fatia na siderúrgica CSA, buscando preservar os direitos da empresa, disse o presidente da companhia brasileira, Murilo Ferreira, nesta quinta-feira durante uma teleconferência com analistas para apresentação dos resultados da empresa, no Rio de Janeiro.