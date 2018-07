Vale apoia projeto de cobre e ouro na Indonésia

A empresa gerente do projeto, a australiana Intrepid Mines, informou que a Vale recebeu uma opção de compra de parte do projeto de cobre e ouro Tujuh Bukit, no leste de Java.

A Intrepid e sua parceira indonésia PT Indo Multi Niaga ficarão com os 40 por cento restantes.

A Intrepid disse que o projeto Tujuh Bukit tem um sistema subterrâneo potencialmente grande de ouro, prata e cobre próximo à superfície.

Perfurações na área identificaram zonas largas de mineralisação, de acordo com a empresa. Um dos testes a 627 metros identificou 0,5 grama de ouro por tonelada e 0,5 grama de cobre por tonelada.