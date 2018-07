A mineradora Vale informou ter assinado nesta sexta-feira acordo com a China Merchants Group em Pequim, na China, para cooperação estratégica entre as empresas no transporte marítimo de minério de ferro.

As companhias acordaram um contrato de afretamento por um período de 25 anos para transportar minério de ferro da Vale do Brasil para a China a partir de dez navios "VLOCs" que serão construídos pela China Merchants.

(Por Marcela Ayres)