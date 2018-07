Vale concorre a prêmio de pior empresa A mineradora brasileira Vale é uma das seis finalistas do prêmio Public Eye Award, que em todos os anos escolhe a pior empresa do planeta por voto online e anuncia a vencedora durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. A indicação da Vale partiu da organização não-governamental Rede Justiça nos Trilhos, sediada no Maranhão, com o apoio da Amazon Watch e da International Rivers. A justificativa para a escolha são os supostos impactos ambientais, sociais e trabalhistas causados pela empresa no País e no mundo. A Vale preferiu não comentar a indicação.