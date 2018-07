Vale Cultura será cumulativo, afirma Marta A ministra da Cultura, Marta Suplicy, anunciou ontem que o Vale Cultura, a ser regulamentado no fim do mês, será cumulativo e deve estar pronto para operar a partir de junho ou julho. Segundo ela, o trabalhador que tiver o cartão pré-pago do Vale Cultura poderá abrir mão de utilizar o benefício em um mês e gastá-lo futuramente, sem que ele expire.