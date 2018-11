Vale deve elevar preços de minério de ferro em 8,8% no 1o tri

Uma fonte do setor na China confirmou à Reuters que a mineradora estabeleceu os preços para o primeiro trimestre através do cálculo da média do preço diário da commodity no norte da China entre 1o de setembro e 30 de novembro.

A Vale adotou o sistema de precificação trimestral em abril de 2009, substituindo o antigo formato anual, em que os preços eram estabelecidos uma vez por ano, em meio a um longo período de negociações entre compradores e fornecedores.

De acordo com a fonte chinesa, os contratos com a Vale preveem que os preços para cada trimestre sejam firmados conforme o valor médio "dos dias dentro do período de três meses consecutivos, começando no primeiro dia do quarto mês anterior ao início do trimestre em questão".

(Por Ruby Lian)