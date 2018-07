Vale diminui meta de produção em 2013 para 306 mi t

O produção mais enxuta acompanha um plano de investimentos também menor que o deste ano.

A mineradora estima produzir 306 milhões de toneladas de minério de ferro no próximo ano, de acordo com comunicado divulgado nesta segunda-feira.

"A Vale está desenvolvendo um portfólio de crescimento orgânico mais focado, que compreende um menor número de projetos, porém com maiores taxas de retorno esperadas", disse.

No plano de negócios divulgado no final do ano passado, a Vale anunciara meta de produzir 312 milhões de toneladas em 2012, o que deverá ser alcançado, segundo especialistas.

A empresa produziu 234,4 milhões de toneladas de minério entre janeiro e setembro.

"Nossa prioridade mudou do crescimento marginal de volume para volumes com eficiência de capital, uma mudança que impacta profundamente a forma de gerir capital", afirmou a companhia, ao anunciar investimentos de 16,3 bilhões de dólares para 2013, um valor abaixo dos 17,5 bilhões de dólares que devem ser investidos neste ano.

Mesmo com a redução na meta, a Vale deverá manter o posto de maior produtora do mundo. Segunda maior produtora, a Rio Tinto planeja produção de 250 milhões de toneladas neste ano.

A China, principal destino do minério da Vale, vem apresentando sinais de crescimento menos acelerado nos próximos meses, reduzindo as projeções de compra da matéria prima por parte das siderúrgicas locais.

(Por Sabrina Lorenzi e Leila Coimbra)