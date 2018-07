Vale diz que ainda tem problemas para entrada de navios na China A mineradora Vale ainda tem dificuldades com o governo da China para autorizar a entrada no país dos gigantescos navios Valemax, de transporte de minério de ferro, disse o diretor executivo de Ferrosos e Estratégia da empresa, José Carlos Martins em conferência com jornalistas nesta quinta-feira, para detalhar o resultado da companhia no segundo trimestre.