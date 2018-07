Vale diz que negociação de royalties com DNPM demorará meses A negociação entre a Vale e o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) sobre o pagamento de royalties que o órgão cobra da mineradora deverá levar mais alguns meses, disse nesta quinta-feira o diretor financeiro da empresa, Tito Martins, em conferência com jornalistas, para analisar os resultados do segundo trimestre.