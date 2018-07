Vale do Ribeira e litoral sul de SP preocupam Em São Paulo, observa-se uma queda na taxa anual de desmatamento - neste levantamento, a taxa caiu 9% em relação ao estudo anterior. Mesmo assim, o Estado perdeu o equivalente a cinco Parques do Ibirapuera. O litoral sul e o Vale do Ribeira concentraram os desmate no Estado. "Gostaria de alertar que os desmatamentos se concentram na região mais preservada da Mata Atlântica, onde temos os maiores remanescentes contínuos do bioma. Então, fica um alerta para São Paulo. No período anterior, a gente alertou para a região da Cantareira, e sabemos que quando o poder público atua, os desmatamentos não acontecem", afirma Márcia Hirota, coordenadora do trabalho.