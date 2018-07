Vale do Ribeira já tem 600 desalojados devido as chuvas Pelo menos 600 pessoas estão desalojadas na manhã desta segunda-feira, 17, no Vale do Ribeira, região sul do Estado, por causa das chuvas que atingem a região há dois dias. Em Miracatu, onde 300 pessoas tiveram de deixar as casas, a prefeitura decretou situação de emergência. O Rio Juquiá transbordou e inundou também a cidade de Juquiá, as águas cobriram ruas, invadiram casas e estão próximas da região central. Os desalojados se abrigam em escolas e num centro comunitário. Bairros rurais estão ilhados.