Vale e DNPM se reúnem semana que vem para tratar de royalties

De um lado o governo, por meio do DNPM, cobra uma dívida de cerca de 5 bilhões de reais junto à empresa, que nega ser este o montante.

Nesta segunda-feira, o presidente da mineradora, Roger Agnelli, reuniu-se com o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, para discutir o assunto que se arrasta há anos, mas o impassse permaneceu.

"Ela (Vale) admite que pode existir alguma coisa, e o que existir paga prontamente, não pede nem prazo para pagar", afirmou Lobão ao ser perguntado se a Vale admitiu a dívida na reunião.

Pelos números do DNPM, a Vale estaria devendo 5 bilhões de reais, sendo que 4 bilhões de reais são relativos às operações em Minas Gerais e 1 bilhão de reais às operações no Pará.

Segundo o ministro, a Vale admitiu que pode existir algum ajuste nos pagamentos já realizados, mas manteve sua posição de questionar os valores cobrados pelo DNPM em relação à Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais (Cfen).

"Não se trata de reduzir dívida ou de fazer concessões para o pagamento... trata-se de conferir números", explicou o ministro.

De acordo com o presidente da Associação dos Municípios Mineradores do Brasil (Amib), Anderson Costa Cabido, somente em Minas Gerais as mineradoras teriam deixado de pagar 2,6 bilhões de reais relativos à produção de minério entre 2001 e 2007.

"Desse total devido, 90 por cento é da Vale", disse.

A Vale é a maior produtora mundial de minério de ferro.

Em comunicado emitido na última quinta-feira, a Vale considerou excessivo o valor cobrado pelo governo em relação à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), mas informou vai acatar a decisão judicial definitiva sobre uma divergência que se arrasta há anos sobre o pagamento.

"Nos encontros de hoje chegamos ao consenso que devendo paga", concluiu Lobão.

(Reportagem de Leonardo Goy e Isabel Versiani)