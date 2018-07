Vale espera decisão da Justiça do MA sobre ferrovia esta semana

Atendendo a um pedido da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, do Conselho Indigenista Missionário e do Centro de Cultura Negra do Maranhão, a 8a Vara da Justiça Federal determinou no início do mês a suspensão da continuidade da duplicação da ferrovia, bem como o processo de licenciamento ambiental do projeto já concedido pelo órgão responsável.

A ampliação da EFC integra o projeto CLN 150 Mtpa, que também prevê aumento de capacidade no porto do Sistema Norte, incluindo a construção do quarto píer do terminal marítimo de Ponta da Madeira.

Com a ampliação da ferrovia, a Vale poderá elevar a sua produção e exportação de minério de ferro.

Num primeiro momento, a capacidade da EFC aumentará das atuais 130 milhões de toneladas por ano para 150 milhões de toneladas, chegando a 230 milhões no futuro.

