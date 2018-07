Vale espera reduzir custos de minério de ferro com aumento de produção Os custos de produção de minério de ferro pela Vale deverão cair à medida que houver um aumento de produção, permitindo a diluição dos gastos, disse nesta quarta-feira o presidente da companhia, Murilo Ferreira, em teleconferência com analistas para comentar os resultados do primeiro trimestre.