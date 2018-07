Vale fará desinvestimento de 20% em unidade na Indonésia dentro de 5 anos, diz CEO

A mineradora de níquel Vale Indonésia fará um desinvestimento de fatia adicional de 20 por cento da companhia para partes na Indonésia dentro de cinco anos, afirmou o presidente-executivo da companhia nesta sexta-feira, depois de assinar um contrato de mineração aperfeiçoado com o governo do país.

A Vale já se desfez de uma participação de 20 por cento na empresa através da sua listagem na bolsa de valores da Indonésia.

Entre as disposições do contrato alterado, a Vale concordou em pagar royalties mais altos para a maior economia do Sudeste Asiático, com efeito imediato.

A empresa vai agora pagar royalties de 2 por cento para a Indonésia, ante 0,6 a 0,7 por cento, disse o CEO da Vale Indonésia, Nico Kanter, a repórteres.

A alta dos royalties vai "definitivamente afetar nosso resultado final", disse Kanter.

(Por Wilda Asmarini)