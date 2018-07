Vale faz acordo para transporte marítimo de minério com Cosco A Vale informou nesta sexta-feira ter firmado acordo com a China Ocean Shipping Company(Cosco) [COSCO.UL] para cooperação estratégica no transporte marítimo de minério de ferro, um movimento que pode ajudar a mineradora brasileira a resolver um custoso embargo de dois anos da China aos navios gigantes Valemax.