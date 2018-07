Vale fecha acordo com Ilva para queda de 28% no preço do minério de ferro A Vale informou nesta sexta-feira que fechou acordo com a siderúrgica italiana Ilva para redução do preço do minério de ferro em 28,2 por cento este ano, na comparação com 2008, valor de referência que já havia conseguido com clientes do Japão e da Coreia do Sul, além da europeia ArcelorMittal.