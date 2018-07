Vale inicia projeto de US$500 mi para biodiesel

A companhia vai inaugurar nesta terça-feira, em Moju, no Pará, a primeira de duas usinas de extração de óleo de palma. Em 2015, a Vale planeja ter instalada também uma planta industrial capaz de transformar o insumo em biodiesel.

"O projeto tem como objetivo suprir a demanda de biodiesel para a utilização de B20 (20 por cento de biodiesel e 80 por cento comum) na frota de locomotivas, máquinas e equipamentos da Vale no Brasil", afirma a empresa, em nota à Reuters.

Hoje, a legislação brasileira estabelece uso da mistura de no mínimo, 5 por cento, número que vai dobrar nos próximos anos.

A planta, que deverá ser a maior já construída no mundo, reduzirá em cerca de 20 milhões de toneladas as emissões de carbono da empresa, uma das maiores consumidoras de óleo diesel do Brasil.

(Por Sabrina Lorenzi)