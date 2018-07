Vale investirá R$3,5 bi para reforçar logística em SP

Segundo comunicado conjunto da Vale e do Governo do Estado de São Paulo, o aumento da capacidade terá reflexos no transporte de granéis agrícolas no porto, permitindo uma elevação da capacidade de movimentação destes produtos em até 30 por cento.

"Este protocolo de intenções está em linha com a estratégia de criação de valor para os acionistas, promovendo o desenvolvimento da logística ferroviária e portuária competitivas que contribuam com o crescimento do agronegócio no Brasil", disse o presidente da Vale, Murilo Ferreira, no comunicado.

O comunicado foi distribuído antes do evento para assinatura do protocolo de intenções nesta manhã na capital paulista entre o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o presidente da Vale.

A companhia informou ainda que o valor do investimento está sujeito à aprovação do conselho de administração.

Com o investimento, a capacidade de movimentação de cargas gerais subirá de 3,5 milhões de toneladas de 2010 para um potencial de até 16 milhões de toneladas por ano na infraestrutura logística da mineradora, quando concluído o projeto. Todo o adicional de movimentação ocorrerá somente por ferrovia.

Estima-se que este aumento na movimentação ferroviária de cargas permitirá, nos próximos anos, a retirada de mais de 1 mil caminhões por dia das estradas no Estado de São Paulo.

A companhia informou ainda que o plano é investir em terminais da ferrovia no interior entre São Paulo e Minas Gerais, adquirir mais trens e ampliar o terminal da Ultrafertil, que hoje conta com apenas um berço, construindo mais três berços.

No dia 14, a Vale assinou um acordo para a constituição de uma joint venture com o propósito de explorar a concessão do Terminal Marítimo da Ultrafertil (TUF), por onde são transportados cargas de enxofre, amônia, fertilizantes em geral.

O aporte de capital na joint venture será de 432 milhões de reais para financiar o plano de investimento do TUF.

(Por Roberto Samora)