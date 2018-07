Vale investiu US$2,5 bi em projeto argentino que foi suspenso

O relatório de investimentos da mineradora, divulgado nesta quarta-feira juntamente com resultados financeiros, mostra que a empresa realizou investimentos totais de 2,5 bilhões de dólares no projeto --e que continuou investindo mesmo com o projeto em revisão desde o ano passado.

A segunda maior mineradora global anunciou a decisão de interromper Rio Colorado após meses de negociação com o governo argentino.

A empresa colocou o projeto em revisão em abril de 2012 devido a preocupações com inflação, impostos, infraestrutura e política cambial, segundo disse na ocasião o presidente da companhia, Murilo Ferreira.

(Por Sabrina Lorenzi e Roberto Samora)