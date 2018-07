Vale não podia usar barragem, diz secretaria

Segundo a Vale, 5% dos 55 milhões de m³ de rejeitos de minério de ferro de Fundão, que se rompeu em 5 de novembro, saíram da mina de Alegria. Segundo o Ministério Público Federal, o volume seria ainda maior, de 28%. Para justificar o transporte de rejeitos, a Vale apresentou contrato de 1989, entre a empresa Samitri e a Samarco, estabelecendo o envio do material. A duas empresas foram compradas pela Vale na década de 1990.

Corpo. Subiu para 16 o número de mortes confirmadas pelo rompimento da barragem de Fundão, no Distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. Segundo a Polícia Civil de Minas, o corpo achado ontem perto do distrito de Camargos, a 7 km do local do acidente, é de Antônio Prisco de Souza, de 74 anos, morador de Bento Rodrigues. O reconhecimento foi feito por familiares.

Com a identificação, cai para três o número de desaparecidos depois da tragédia.