Vale opera em alta de mais de 1%, apesar de pendência tributária

Às 14h00, a ação preferencial subia 1,20 por cento, a 42,08 reais, enquanto a ordinária avançava 1,53 por cento, a 43,67 reais.

No mesmo instante, o Ibovespa subia 1,44 por cento.

A empresa informou que irá recorrer da decisão, que envolve um montante de 9,8 bilhões de reais, acrescido de juros e multa.

Segundo o analista Victor Penna, do Banco do Brasil Investimentos, a notícia é ruim para a companhia, mas como ainda cabe recurso o impacto negativo na ação não é sentido neste pregão.

"A Vale ainda pode recorrer. Se a decisão final for desfavorável, aí o papel vai reagir. Mas ainda assim a empresa pode fazer um acordo de parcelamento caso seja decidido contrário à companhia", disse ele.

Segundo Penna, além de a empresa poder recorrer da decisão relacionada a impostos sobre lucro no exterior, até a sentença ser confirmada a Vale pode começar a "provisionar esse valor nos próximos trimestres". "De qualquer maneira é negativo para a companhia", acrescentou, notando não ver um impacto "profundo" por ora.

Outro analista, que preferiu não ser identificado, destacou que história sobre os impostos sobre lucros no exterior já era conhecida pelo mercado, de acordo com decisão da Justiça divulgada no final do ano passado.

"Já era esperado, vão tentar recorrer, é a mesma história de antes... É um fato meio ambíguo, se é tributado lá, tributado aqui, porque só Vale será afetada? Muitas empresas trabalham lá fora...", disse.

(Por Roberta Vilas Boas e Roberto Samora)