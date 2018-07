Vale pagará US$156 mi por fatia de 24,5% de Belvedere

A aquisição da participação será feita após a empresa ter assinado acordos para completar uma opção de compra exercida em junho de 2010.

O preço foi estipulado por um avaliador independente contratado pela Vale e pela vendedora Aquila Resources.

Adicionalmente, a Vale vai pagar 21 milhões de dólares para encerrar os litígios e disputas relativas à Belvedere com a Aquila.

Ao fim do processo, a Vale terá pago 388 milhões de dólares por 100 por cento do projeto de Belvedere, que ainda está em fase inicial de desenvolvimento e sujeito à aprovação do Conselho de Administração da empresa.

Segundo avaliações preliminares, Belvedere tem potencial para atingir uma capacidade de produção de 7 milhões de toneladas métricas por ano, em sua maior parte de carvão metalúrgico.

"Belvedere é uma opção futura de crescimento e consiste em um projeto de mina subterrânea de carvão localizada na região sul do Bowen Basin, próximo à cidade de Moura, no estado de Queensland", disse a Vale em nota.

(Por Sérgio Spagnuolo)