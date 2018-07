Vale pagará US$232 mi para encerrar disputa na Suíça

A empresa pagará 212 milhões de francos suíços, o equivalente a cerca de 232 milhões de dólares, para resolver uma disputa tributária, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira.

A Vale já havia provisionado 37 milhões de dólares Em seu balanço referente a essa disputa, e o restante impactará o resultado do quarto trimestre da companhia em 2012.

"O pagamento será feito em parcelas, começando em janeiro de 2013, e a última ocorrendo em 2015", afirmou a Vale.

A disputa fiscal estava relacionada à redução da carga tributária concedida à ValeI, subsidiária internacional da empresa, em 2006 e às diferenças em sua interpretação.

"A Vale decidiu encerrar a disputa e irá pagar os impostos adicionais reivindicados pelas autoridades federais suíças", disse a Vale.

A empresa informou também que as isenções de impostos federais e cantonais para a ValeI foram renovadas até 2015, já que continuam sendo cumpridas as condições estabelecidas para empregos, investimento imobiliário e cooperação com universidades suíças.

